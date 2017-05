Una buena y una mala para Necaxa

Arturo González-Barrera

Aguascalientes, Ags.- Llego una buena noticia a Necaxa, el joven Santiago Tinajero ratifica la continuidad del proyecto que llevo a los aguascalentenses a ascender y a mantenerse en la Primera División, Alfonso Sosa tiene la confianza de sus jefes y con ello el respaldo para apuntalar lo que en términos generales fue un buen año para los Rayos los 47 puntos en el año avalan a Sosa y en general son motivo suficiente para que se mantenga al frente de los Necaxistas, despedir a al DT por lograr sus metas hubiera sido en contra del proyecto.

La mala noticia también llego a Necaxa con la continuación de Sosa, Ponchito ha sido cuestionado por medios, analistas y por la afición necaxista pero en la directiva no saben porque, seguro que los partidos se ven diferente desde el palco de la directiva.

Alineaciones que los aficionados no entendemos y tal vez no seremos expertos en táctica aburrida como lo es Sosa, pero no somos ciegos y reconocemos a un bulto de cemento cuando lo vemos.

Con esta decisión se sacrificará espectáculo, venta de playeras, taquilla, venta de esquilmos y por ende las ganancias que genera Necaxa en Aguascalientes serán menores, ocupación hotelera, turismo, restaurantes etc.

La permanencia de Sosa y su juego defensivo con Barovero jugando más adelantado que los defensas casi como medio de contención es garantía de aburrición y seguro no tendrán problemas en vender los derechos de los juegos a Napflix una plataforma parecida a Netflix solo que Napflix se especializa en transmitir programación aburrida para personas que no pueden dormir y los partidos de Necaxa seguro que tendrán mucha demanda. Solo el tiempo dará o no la razón a esta decisión que era muy difícil.

Del 7 y otras cosas.

A comienzos del 2009 me pasaron la lista oficial de jugadores registrados en la FEMEXFUT para el torneo Clausura 09, me di cuenta que el número 7 se le había otorgado a Eduardo Coudet hable en ese momento con el entonces presidente y le dije que el 7 estaba retirado, el presidente tomo el teléfono para mantener retirado ese número con la mala fortuna de que en la FEMEXFUT habían ya cerrado registros y ellos habían acatado ordenes de la directiva de San Luis, directiva que en su momento mal administraba los destinos de Necaxa y lo sellaron con el primer descenso.

Con el daño hecho me encontré a Coudet en las oficinas ¿Qué pasa? Preguntó, le dije te han dado el número 7 y está retirado en homenaje a Aguinaga, “no estoy enterado de nada me dijo con preocupación”.

Ese día “Chacho# Coudet hablaría con Alex para disculparse de una situación que él desconocía y que todos en Necaxa ignoraban. Un directivo de San Luis se había encargado de sacar al 7 del retiro sin avisar a nadie.

Semanas después un día de partido me encontré a los muchachos de la barra Comando Rojiblanco fuera del estadio y el partido ya había comenzado, no nos dejan entrar me dijeron, nos prometieron boletos pero llegamos y ya no nos los quieren dar, esperen les dije y hablé con un amigo que era entonces director de marketing del club, él a su vez habló con el dirigente del San Luis.

“No hay boletos para los chilangos” fue la respuesta del directivo potosino, ante esto mi amigo le dijo yo también soy chilango y le colgó el teléfono mientras se acercaba a los muchachos de la barra, ¿Cuántos son? les preguntó, para después ir a taquilla y comprar con su dinero los boletos que necesitaban los muchachos.

Hoy Necaxa está en posición de reconciliarse con la afición que ha aguantado descensos, maltratos y demás groserías por parte de anteriores directivas, pueden hacer más por una relación que Sosa no va a solucionar lanzando besos o mentadas a los aficionados.

Podrían empezar tal vez por regresarle al aficionado lo que es suyo lo que representa a Necaxa, y si Necaxa tiene un sinónimo ese es Alex Aguinaga darle su lugar y regresar el 7 al retiro es el mejor homenaje que muchos podríamos tener empezando por la directiva.

¿O será como un directivo que recién se fue de los Rayos? Me dijo alguna vez “no me importa el pasado de Necaxa” tal vez no le importó pero aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla.

Feliz día a las mamacitas de Necaxa hoy en su día, a todos los que tienen mamá, menos a muchos directivos y jugadores que no tienen madre, incluyéndome a mi…

