“Una barbaridad, los recortes de AMLO” : Alaniz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Lamentable la postura del gobierno de la República en cuanto al recorte de recursos públicos a los ayuntamientos, señaló Guillermo Alaniz de León, líder de la fracción mayoritaria del PAN en el Congreso del Estado.

“Es una barbaridad lo que está haciendo esta persona que no mencionamos su nombre, pero ustedes ya saben quién es”, declaró el legislador, en referencia al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Alaniz de León pronosticó que estos eventuales ajustes financieros irán en detrimento de las presidencias municipales.

“Va a afectar en la prestación de los servicios y en cuanto a la parte de la administración y seguimiento”, insistió el líder del PAN en el Congreso.

En torno a un eventual apoyo económico del Legislativo hacia algún municipio que lo solicite, el diputado lo vio complicado.

“Desafortunadamente tendremos que hacer una evaluación puntual y analizar si algún municipio lo pide, pues las garantías se ponían en base a las participaciones federales y si no va a haber tendremos que ver que los presidentes municipales no dejen un ayuntamiento endeudado y fallido”, aseveró.

Este martes ya hubo una manifestación de alcaldes en la Ciudad de México, en demanda de evitar los recortes presupuestales para el siguiente año.