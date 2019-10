Un solo suicidio es relevante; responde sector salud a iglesia

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Luego de que el obispo de Aguascalientes José María de la Torre Martín señalara que los suicidios no son un tema relevante en todo el año al hablarse mucho de estos; el sector salud responde y señala que una sola persona que se quite la vida es es importante y motivo de preocupación.

El Director del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) Miguel Ángel Piza Jiménez, apuntó que respeta la opinión del obispo, aunque desde el punto de vista médico sí es un tema importante.

-¿Estás declaraciones pueden traer repercusiones, sobre todo en la gente con problemas?

-No lo creo, vuelvo a repetir que respeto las declaraciones del señor obispo, pero lo que me está preguntando debería preguntárselo a él, porque él lo dijo.

Subrayó que la ciudadanía está consciente de la situación que vive Aguascalientes en el tema del suicidio, está preocupada, y por ello exige acciones contundentes para prevenir que más personas se quiten la vida.

Según la autoridad, hasta el momento hay 135 suicidios confirmados en Aguascalientes, contra 140 del 2018, por lo que reconoce que se está a nada de alcanzar esta meta de manera desafortunada.