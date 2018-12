Un ‘Robin Hood’ arroja billetes en un barrio pobre y lo detienen

Debate

Hong Kong.-Un hombre de Hong Kong fue arrestado el domingo en relación con un incidente ocurrido el día anterior en el que al menos 769 dólares en billetes se arrojaron desde la parte superior de un edificio en el distrito más pobre de la ciudad.

La policía detuvo al sospechoso en Sham Shui Po a las 4 de la tarde cuando salía de un auto de lujo. El sábado, imágenes de video llenaron los medios sociales mostrando paquetes de billetes de cien dólares que llovían de un edificio en el vecindario de Kowloon mientras una multitud frenética intentaba echar mano al dinero.

El incidente fue precedido momentos antes por un hombre saliendo de un auto caro y preguntando a los espectadores si creían que el dinero podría caer del cielo. Se dijo que el truco estaba conectado a una criptomoneda que el hombre había estado promoviendo.

Chinese 24 year old Bitcoin Millionaire Wong ching kit 黄鉦杰 AKA bi shao ye 币少爷 (Mr coin ) throws 100’s of millions of HKD from the roof top. He said “he feels as if he is god and he is responsible to teach the world about bitcoin.” Is this a sign of a bullrun incoming or ?! pic.twitter.com/IfgKykB0ME

— Mia Tam (@_blockandchain_) December 16, 2018