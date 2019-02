Un riesgo para la población servicios Uber sin registro: PAN

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Pululan unidades vehiculares que ofrecen servicio de plataforma electrónica y no están debidamente autorizadas, lo cual puede afectar a los usuarios, manifestó la diputada panista Gladys Ramírez Aguilar.

“Mucha gente anda por la libre, ostentando con ser un Uber y ahí también vemos que existen riesgos”, aseveró.

La también presidenta de la comisión de Transporte Público en el Congreso ejemplificó que se ha presentado casos de vehículos en esta anomalía, que sin confirmar si en realidad es un auto avalado por estas empresas.

“Muchos aprovechan de que siendo un vehículo que no lleva un emblema, como el caso de los taxis, pueden abusar. Ya se han detectado en el estado y a mí también me pasó cuando se acercó un auto y yo no lo había solicitado”, recordó.

Ramírez Aguilar indicó que la propuesta concreta de parte de la dirección de Movilidad estatal será autorizar tarjetones con los datos del chofer como los que se utilizan en los taxis, cuyo costo aún estaría por definirse. Pese a rumores de una cantidad arriba de tres mil pesos.

Por cierto que este lunes se tenía prevista una reunión de trabajo de la comisión de Transporte Público con la dirección de Movilidad, la cual se pospuso por razones de agenda, aclaró la propia diputada.