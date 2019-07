Un objeto volador no identificado cae y explota en Chipre

Un objeto volador que hasta el momento no ha sido identificado ha caído la madrugada de este lunes en Nicosia, la capital de Chipre. El artefacto se estrelló y se incendió al norte de la ciudad, informa Reuters.

Residentes afirmaron a los medios de comunicación que vieron una luz en el cielo, seguida de tres fuertes explosiones que se escucharon en varios kilómetros a la redonda.

¿Un misil?

El hecho fue confirmado por autoridades locales y, según el líder turcochipriota Mustafa Akinci, el objeto está vinculado a las operaciones militares en Medio Oriente. Se presume que el artefacto pudo haber sido un misil, cuyos rastros son evaluados por soldados, policías y bomberos que concurrieron al lugar.

#UPDATE : Reported video of large fires and debris seen at location of crash site near Kibris in northern Cyprus pic.twitter.com/YuEDc7rNKl

“Los hallazgos iniciales indican que el objeto que causó la explosión fue un avión que llevaba explosivos o un explosivo directo (misil)”, informó el ministro de la República Turca de Chipre del Norte, Kudret Ozersay.

El ministro escribió en Facebook que, según “las primeras evaluaciones”, se trata de “un misil de fabricación rusa que forma parte de un sistema de defensa aérea y que se activó a raíz de un ataque aéreo contra Siria la noche anterior”.

“Se cree que la explosión tuvo lugar antes del impacto, ya que no provocó agujeros en el suelo. Las piezas que cayeron en varios sitios confirman que el misil explotó en el aire antes de impactar contra el suelo”, indicó Ozersay.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8

— Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) July 1, 2019