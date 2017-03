Un Necaxa demasiado soso….

Arturo González-Barrera

Aguascalientes, Ags.- Sosa: Que no tiene viveza, energía ni gracia. Así define la RAE la palabra “Sosa”, una definición exacta a lo que sucede en Necaxa, unos Rayos que perdieron la viveza del torneo anterior, la energía que los llevo a semifinales y la gracia que los llevo a acaparar los titulares.

Han pasado 10 jornadas y Alfonso Sosa no encuentra un 11 titular pero si un gastado discurso de vamos a ganar y a sumar de a 3 que ya se hizo monótono y demasiado predecible tal y como lo son los partidos de los Rayos.

El partido contra Jaguares era una oportunidad perfecta para haber sumado 3 puntos, uno de los jugadores más importantes de Chiapas el Hobbit salió lesionado y por el momento del partido Necaxa tenía el factor para ganar.

“No es la culpa de Sosa el no anotar goles y el defender mal” algunos me han comentado y estoy de acuerdo con ellos, Sosa no puede estar dentro del campo, pero si es responsable de los que están jugando y como están jugando, él tiene todo para saber quiénes tienen las mejores condiciones para jugar pero sus decisiones en el once inicial han sido malas, no será responsable de fallar la marca en la defensa pero si es muy responsable de alinear a quien la falló.

Sosa: Que tiene menos sabor del deseable. Otra definición de la RAE que define el estilo de juego de Necaxa, los Rayos se reforzaron en los puntos que parecían débiles y se esperaba más del equipo, Torres Septién decía que hay equipo para más y concuerdo con él, los Rayos mantuvieron una base importante de jugadores del torneo anterior pero ahora lucen faltos de motivación algo sucedió que las ganas de triunfar son solo palabras.

También dijo Torres Septién que el siguiente torneo los Rayos irían por la consolidación y ahí no coincido con él, Este era un torneo para consolidar lo hecho el anterior, de otra manera lo que se logró el torneo anterior parece fortuito, Luis Torres se refirió también al Cuerpo Técnico y dijo que hay, ya sé qué lo hay pero también sé que se le acabaron las ideas y parece ser qué como dicen algunos Sosa solo es bueno para la liga de ascenso.

Si la directiva de Necaxa no ve los focos rojos prendidos esta ciega y su conocimiento del futbol es una pantalla, el paso en Veracruz y San Luis de algunos directivos solo sirvió para la pose y no para aprender, no se han dado cuenta que el siguiente año futbolístico será un sufrir para los necaxistas si no se hacen los cambios necesarios, son muchos los equipos que han pagado el derecho de piso hasta el segundo año en la Primera División.

La afición de Necaxa está más unida que nunca y la demostración en redes sociales de la organización que logran al reunirse en varios puntos de la República y tomarse fotografías juntos es una muestra de ello pero también hay un gran sector de afición inconforme con el accionar de Necaxa, los abucheos al término del partido contra Chiapas es solo una pequeña muestra a lo que se puede leer en las redes y es solo el comienzo si Necaxa no comienza a retomar su rumbo.

Necaxa podrá haber jugado con el corazón, corrió mucho, Puch anoto un golazo y etc. pero no ganó. Al final todo se resume en que el partido nos dejó con un sabor muy soso en la boca, y lo que falta.

twitter: @arthurglz