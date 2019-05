Un millón de especies están en peligro de extinción, señala informe

Muy Interesante

Nos estamos acabando el planeta y cada vez más rápido. La extinción de animales y plantas también afecta los sectores y entornos que necesita el ser humano para su sobrevivencia, advierte un nuevo informe histórico de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios del Ecosistema (IPBES), patrocinado por varias agencias de la ONU.

Since 1980, #PlasticPollution has increased tenfold.

Up to 400 million tons of industrial waste are dumped into the world’s waters every year.

Combined, oceanic ‘dead zones’ cover an area larger than the United Kingdom.

—@IPBES #GlobalAssessment pic.twitter.com/HVTKNJtVNI

— IPBES (@IPBES) May 7, 2019