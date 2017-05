Un médico holandés utilizó su semen para inseminar a decenas de mujeres

La donación anónima de semen destinada a la inseminación artificial se practica en Holanda desde 1970. En1992, las autoridades sanitarias aconsejaron fijar en 25 el límite de hijos por donante, que reciben “un generoso reembolso de los gastos de desplazamiento”, pero no un pago oficial. Desde 2004, los descendientes -a partir de 16 años- tienen derecho a pedir los datos de sus padres. En 2014, el Consejo Sanitario Nacional, organismo asesor del Gobierno, no encontró “razones de peso para reducir el cupo de hijos por donante”. En su opinión, “así aumentarían las actuales listas de espera en los centros especializados, y las usuarias podrían acabar recurriendo a canales poco seguros”. Para evitar que el mismo hombre done semen en varios lugares a la vez, “lo mejor es abrir un registro nacional”, aconsejan.

En otros países, las normas son más estrictas. El Consejo Sanitario holandés señala, por ejemplo, que en Alemania, son 15 hijos por donante; en Francia, 10; en Dinamarca, 12, y en Suiza, 8.