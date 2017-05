Ubican marihuana en fiestas “rave” pero no hay detenidos en Ags.

Clara Ramírez

Aguascalientes, Ags.- En lo que va del año en Aguascalientes se han reventado al menos ocho fiestas clandestinas o “rave”, en las que se han ubicado grandes cantidades de bebidas embriagantes y droga, especialmente marihuana, que es consumida por jóvenes y adolescentes, reconoce el director del área de Reglamentos del municipio capital José de Jesús Aranda Ramírez.

Sin embargo, mencionó que no se ha puesto a disposición a ninguna persona por posesión de drogas, pues al momento de implementar los operativos suelen arrojar la droga y los utensilios para su consumo, por lo que no se puede proceder jurídicamente contra ellos.

“Lamentablemente te encuentras las pipetas tiradas, no en manos dé, pues bien lo saben, cuando hacen el operativo lo primero que avientan es la pipeta, pero no hemos llegado y detectado a quien tenga el aparato en las manos…se han encontrado en el suelo pero no en propiedad de alguien, esa es la situación”.

El funcionario municipal aseveró que los operativos del área de Reglamentos se llevan a cabo en conjunto con otras dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal o la PGR.

Para reventar las fiestas que se desarrollan de manera clandestina la participación de la ciudadanía ha sido fundamental al dar parte a la línea de Whatsapp habilitada para dicho fin, la cual ha tenido mucho éxito según lo indica el titular de Reglamentos.

Generalmente este tipo de eventos clandestinos que se realizan en zonas jardinadas incluso de establecimientos comerciales, no solo han sido reventados por no contar con el permiso correspondiente también porque se han detectado menores participando del ambiente.

“Un taller lo disimulan y lo hacen salón, el jardín lo tienen atrás y ya en la zona centro, es muy común. Nosotros seguimos y estamos salvaguardando y solicitando a los padres de familia que cuiden a sus hijos, hay que salvaguardar a la juventud”.