Ubican a 30 niños en edad escolar con ideaciones suicidas en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El director de Salud Mental y Adicciones, Héctor Grijalva Tamayo, informó que en las terapias brindadas en el Centro de Psicoterapia Infantil “Cielo Claro” se han detectado al menos 30 casos de niños de entre 8 y 12 años de edad que han manifestado ideaciones suicidas.

El funcionario de la salud aseveró que estas ideaciones tienen que ver con momentos en los que los infantes han expresado, aunque sea de una forma vaga o ligera, la intención de quitarse la vida.

Dichos menores de edad han tenido contacto con el tema derivado de las noticias difundidas en los medios o también por casos de suicidios que han ocurrido en sus entornos cercanos.

Incluso, en algunos casos está presente la violencia intrafamiliar, por lo cual destacó la necesidad de brindar la atención psicológica necesaria para evitar un mayor número de suicidios.

“A veces con los niños no es fácil detectarla, porque ello dicen, es que no se, es que tenía miedo, es que me dijeron y a veces no lo tomamos como muy claro pero siempre lo notamos, no, aquí hay un riesgo de suicidio”, concluyó.