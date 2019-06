“Uber también es pirata”: Taxistas de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Taxistas de Aguascalientes se sumaron a las protestas en otras ciudades del país, exigiendo al gobierno del estado frenar las aplicaciones “piratas”, entre las que incluyeron al servicio de Uber.

Según datos de los organizadores, una flotilla de más de 200 unidades se estacionaron momentáneamente poco después de las 11:00 horas de este lunes, entre las calles Madero y Moctezuma, en el primer cuadro de la ciudad; además de buscar una reunión con autoridades del Poder Ejecutivo.

A nombre de los choferes, Oscar Romo Delgado, presidente de Agrupaciones Unidas de Taxistas en el Estado de Aguascalientes (Autea), calculó que hay 12 mil familias que dependen del ingreso de estas concesiones y denunciando que no existe una competencia legal de las aplicaciones desde el punto de vista de impuestos.

“Esta manifestación es 100 por ciento pacífica nos unimos a los compañeros que se manifiestan en todo el país”, destacó Romo Delgado entrevistado afuera de palacio oficial.

– ¿Cuáles aplicaciones son las piratas?

– Todas las que tenga aplicación, pues a final de cuenta nosotros como concesionarios somos legales y de ahí en más todos son piratas.

– ¿Pero tienen permiso de gobierno, incluso les hacen pagar la anualidad de la explotación?

– Sí, pero esta parte ha fomentado lo pirata. A final de cuentas donde quiera en un lugar, llegan y se ofertan como si fuera taxi. Aparte de que es un riesgo para los usuarios.

– ¿Ustedes pidan que no existan las aplicaciones?

– No deben, además ustedes lo deben conocer: ellos no pagan impuestos y solamente saquean al estado y les cobran una comisión a los socios, mientras que toda esa cantidad día con día se va del estado.

– ¿Cuántas unidades son?

– 200 unidades y la próxima vamos a ser mucho más.

El dirigente de Utea aceptó también deficiencias en el servicio de taxis y que por ello la gente prefiere usar otras aplicaciones.

“Tiene razón, por eso estamos aquí. Tenemos un compromiso para mejorar. Es el reto que tenemos como taxistas, tenemos que mejorar pues si no mejora, también estamos en contra de nosotros mismos, pero no por eso van a llegar cualquier persona que afecte nuestros bolsillos”, dijo Romo.

Los taxistas se retiraron poco antes del mediodía del primer cuadro de la ciudad.