Uber quiere desarrollar sus propias bicis y patinetes autónomos

Hipertextual

No existen demasiados detalles de la una de las divisiones más recientes de Uber, pero todo apunta a que la tecnológica del transporte estaría buscando sistemas para integrar tecnología autónoma en sus modelos de bicis y patinetes.

Micromobility Robotics, que así es como se conoce a la nueva división, tiene el objetivo de hacer que JUMP –compañía de bicis compartidas recientemente comprada por Uber, y que ahora está sumando modelos de patinete de propia creación– tenga también modelos que sepan, de alguna manera, que necesitan recargarse y puedan hacerlo por sí mismos. Si en septiembre, UBER presentaba la nueva versión de las bicicletas de JUMP, con sistemas de autodiagnóstico y baterías intercambiables, ahora quieren llegar más lejos. Con sistemas de robótica e inteligencia artificial, el grupo liderado por Chris Anderson quiere acabar con uno de los “peros” más grandes de estos sistemas: las cargas de energía.

Exciting announcement from @UberATG at today's @DIYRobocars event. "Micromobility" = autononomous scooters & bikes that can drive themselves to charging or better locations. Hiring now pic.twitter.com/sOjroo8XZI

— Chris Anderson (@chr1sa) January 20, 2019