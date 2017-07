UAA es víctima de la delincuencia

Andrés Rojo

Aguascalientes.-Hasta la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha sido victima de la delincuencia, ya que se han presentado casos de robos de vehículos y autopartes al interior del estacionamiento, así lo dio a conocer Francisco Javier Avelar González, rector de la institución.

“Estando en la rectoría no me han informado de ninguno, no sé si porque no hayan querido informarme o porque en verdad no hayan ocurrido, pero cuando estaba en la Secretaría General y que yo recuerde hubo como cuatro o cinco casos en ese periodo, y algunos de ellos en un tiempo corto que nos llegó a preocupar un poquito; en esos casos se hizo la demanda inmediatamente y en dos de esos casos apareció el coche a los pocos días, no en muy buen estado pero aparecieron”.

Por estos casos se ha analizado el instalar cámaras de seguridad en las instalaciones el plantel para así reforzar la seguridad.

“De hecho hay un programa en la universidad que es sistemático y yo espero que pronto instalemos unas cámaras que tenemos ahí, pretendemos reforzar muchísimo la vigilancia a través de la tecnología, nada más que conforme vayan llegando los centavos podremos instalarlas”.

Agregó que también se prodrian ayudar a prevenir robos y a investigaciones que realicen durante determinados casos como es el de Ulises Patiño, estudiante de la UAA, quien fuera localizado en Guanajuato despues de varias semanas de reportarse como desaparecido, argumentando que fue privado de su libertad, caso que en la semana se dio oficialmente cerrado ya que la Fiscalía del Estado no comprobó el delito por falta de pruebas.

“Entiendo la inquietud, creo que hay algunas cosas que como que no cuadran pero se los puedo decir así, yo sé lo mismo que los medios de comunicación porque no he indagado más porque no debo indagar más”.