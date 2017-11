UAA capacita personal para la resolución pacífica de conflictos

Aguascalientes, Ags.- La Universidad Autónoma de Aguascalientes continúa sus actividades para transversalizar la perspectiva de género en la Institución y promover la educación para la paz, por lo que se desarrolla el diplomado “Súmate a la equidad”, en el cual participan trabajadores administrativos y docentes de la Universidad, al igual que personal de otras instituciones, para adquirir herramientas, metodologías y prácticas para la resolución pacífica de conflictos.

Al respecto, la coordinadora del Comité Institucional para la Equidad de Género (CIEG) de la UAA, Gabriela Ruíz Guillén, comentó que en la vida cotidiana se presentan conflictos que pueden ser resueltos de manera pacífica a través del diálogo y el consenso, haciendo que cada una de las partes reconozca su responsabilidad, por lo que estas acciones abonan a la construcción de una convivencia solidaria, a partir del respeto a la diferencia entre cada una de las personas.

Por su parte, Héctor Manuel Rodríguez Figueroa, profesor de este diplomado, indicó que, aunque existen actos que no pueden ser atendidos por la mediación, existen múltiples conflictos que pueden solventarse a través del acuerdo, por lo que esto permite resignificar la relación entre las personas de una manera más integral, con apego a los derechos humanos y reconociendo las diferencias que han generado desigualdades de trato para mejorar el entorno.

Debido a esto, enfatizó que la cultura por la paz y la perspectiva de género debe ser promovida desde la educación básica y hasta la media superior como programas ordinarios de estudio para brindar herramientas útiles desde la formación inicial, mientras que en la educación superior se deben seguir abriendo espacios para la reflexión académica e impulsar acciones de impacto social, como se ha realizado en la UAA, pues a diferencia del dogma, las ciencias se mantienen en constante cuestionamiento y renovación para responder a la realidad.

En su momento, Bernardo Álvarez Michaus, psicólogo humanista y también docente de este diplomado, apuntó que en este programa se abordará un modelo que parte desde la cooperación y se sustenta en la interrelación de situaciones personales para identificar alternativas que permitan transformar conflictos hacia puntos en común de resolución.

Por ejemplo, en ocasiones hay problemas de comunicación entre personas que en realidad no son un conflicto, pues no hay un choque de necesidades, sino que únicamente el mensaje transmitido no se corroboró o se malinterpretó, por lo que la metodología que se enseñará en este diplomado capacitará a los estudiantes para atender ese tipo de situaciones de la mejor manera.

Asimismo, señaló que existen casos que no pueden someterse a la mediación, como las agresiones directas, pues se presenta una víctima y un daño, por lo que también es necesario dimensionar cada situación para otorgarle la atención que merece según sus propias características.

Cabe mencionar que algunos de los módulos que conforman este diplomado son: teoría del conflicto desde la perspectiva de la paz, los derechos humanos y la equidad de género, masculinidades y violencia de género, competencias para la resolución pacífica de conflictos, ética, análisis del poder, negociación de conflictos y mediación como alternativa.