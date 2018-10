Trump y yo acordamos respetar soberanía nacional: AMLO

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador durante un mitin para agradecer a la ciudadanía el voto que recibió para ganar las elecciones del 1 de julio pasado, reveló que durante la pasada negociación para la renovación del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, gracias a él no se vulnerará la soberanía nacional.

En el micrófono el tabasqueño, señaló en primera instancia “tengo que reconocer que una decisión de Donald Trump, porque nosotros no asentábamos un capitulo sobre energía, un volumen así, un tratado muy amplio en materia de energía que hablaba hasta de una comunidad de Energía de América del Norte, ibamos a perder nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía, le dijimos eso no. y a mi me consultaron al final porque estaban rotas las pláticas (entre el gobierno actual mexicano y el de Estados Unidos), entonces me consultaron a mí, y Donald Trump dijo que ‘que quede como lo está pidiendo el presidente electo de México ¿y saben cómo quedó? Ya solo hay dos parrafitos. Qué dicen esos dos parrafitos, pues miren dicen ‘que México es un país libre y soberano y que solo los mexicanos decidimos, sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestro petróleo y la energía eléctrica“. Y se aprobó ese acuerdo también de que se cuidaron cosas fundamentales. Al mismo tiempo también se aprueban y estamos nosotros de acuerdo porque eso da tranquilidad y permite que lleguen las inversiones“.

En la explanada del templo de San Marcos ante unas 4 mil personas, cto seguido añadió que “Trump me preguntó qué queríamos y le dije “respeto eso es lo único que queremos“, dijo.

El tabasqueño precisó que “no estamos en contra de las inversiones extranjeras, queremos que haya crecimiento económico en México y parte del problema de nuestro país es que en 30 años México solo ha crecido a una tasa promedio anual del 2 por ciento y ahora lo que vamos a hacer es que crezca al 4 por ciento“, prometió.

López Obrador sostuvo una reunión y comida con el gobernador del estado, el panista, Martín Orozco Sandoval y anunció entre otras cuestiones que en su ejercicio se destinarán 3 mil millones de pesos en materia de programas sociales entre los que destacó apoyos para más de 70 mil adultos mayores a quienes mediante el programa de Prospera se les otorgarán 2 mil 274 pesos mensuales en lugar de los mil 160 que se le otorga bimestralmente.

Por último destacó la creación de dos nuevas universidades públicas una en el municipio de Tepezalá y otra en el de Asientos, así mismo mencionó que se apoyarán a más de 47 mil bachilleres con 800 pesos para cada uno de ellos entre otros puntos.

Abuchean morenistas a Orozco….

El próximo titular del Ejecutivo federal mencionó que sostuvo una reunión con el gobernador del estado el panista, Martín Orozco y sin decir su nombre, fue abucheado el gobernante local. Ahí López Obrador recordó que el pueblo es “libre“ de expresarse como quiera, sin embargo llamó a la calma y aclaró que se tuvo que reunir con él, porque “constitucionalmente es el gobernador y lo tiene que hacer“, además de que señaló que la campaña “ya se acabó“ y que ahora es el tiempo de la reconciliación“.