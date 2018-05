Trump y Kim se reunirán el 12 de junio en Singapur

El Financiero

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong-un, se realizará en Singapur el 12 de junio.

A través de su cuenta en Twitter, dijo que que intentarán “que sea un momento muy especial para la paz mundial”.

Es la primera vez que Trump brinda detalles sobre la reunión sin precedentes entre un presidente estadounidense en funciones y el líder de Corea del Norte para abordar el tema de la desnuclearización.

Trump se dirige a la cumbre con la esperanza de obtener un acuerdo de Kim de renunciar a sus armas nucleares y poner fin al programa de misiles balísticos de Corea del Norte. Las agencias de inteligencia estadounidenses han advertido que el régimen está a punto de poder lanzar un ataque nuclear contra el continente estadounidense.

The highly anticipated meeting between Kim Jong Un and myself will take place in Singapore on June 12th. We will both try to make it a very special moment for World Peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018