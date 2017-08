Trump suma otra dimisión masiva en reacción a su postura por la violencia en Charlotteville

La Jornada

Washington.- Los integrantes de un panel presidencial de artes y humanidades renunciaron ayer de forma masiva en otra protesta contra los comentarios del mandatario estadunidense, Donald Trump, tras la violencia en la ciudad de Charlottesville.

En total fueron 16 los artistas, escritores, actores y arquitectos que dimitieron del Comité Presidencial de las Artes y las Humanidades, al considerar que las falsas equivalencias que promovió el jefe de Estado no se pueden soportar.

Mediante una carta de renuncia que publicó en su cuenta de Twitter el actor Kal Penn, uno de los miembros del grupo, los firmantes consideraron que Trump mostró apoyo a los grupos de odio responsables de matar y causar heridas a otros estadunidenses en Charlottesville, Virginia.

Por eso, estimaron necesario expresar el reproche y la censura en los términos más fuertes posibles tras esa respuesta del gobernante republicano, que ha sido muy criticada por diferentes sectores.

Sabemos la importancia de un diálogo abierto y libre a través de nuestro trabajo en el ámbito de la diplomacia cultural. Sus palabras y acciones nos alejan de las libertades que se nos garantizan, añadió la misiva.

Según el texto, la supremacía, la discriminación y la hostilidad no son valores estadunidenses. Sus valores no son valores estadunidenses. Debemos ser mejores que esto. Somos mejores que esto. Si no está claro para usted, entonces le pedimos que también renuncie a su oficina, dijeron al presidente.

Éxodo de líderes empresariales

El Comité Presidencial de las Artes y las Humanidades fue creado en 1982 en la administración de Ronald Reagan (1981-1989), y actúa como un grupo asesor de la Casa Blanca sobre temas culturales.

Los integrantes que renunciaron incluyen al director de cine y teatro George C. Wolfe; el pintor y fotógrafo Chuck Close; el ejecutivo de entretenimiento Fred Goldring; la escritora Jhumpa Lahiri; el arquitecto Thom Mayne, y el actor John Lloyd Young.

Muchos de ellos estaban en el panel desde el gobierno de Barack Obama (2009-2017), incluyendo a Karl Penn, conocido por su participación en varios filmes y series televisivas como Designated Survivor y House, quien fue inegrante del personal de la Casa Blanca.

La dimisión en masa de este grupo se da tras un éxodo de líderes empresariales de dos importantes comisiones de asesoría económica, el Consejo de Fabricantes Estadunidense y del Foro de Estrategia y Políticas, los cuales Trump finalmente decidió eliminar.

Todos ellos rechazaron las tibias posturas del republicano tras los fuertes enfrentamientos del sábado entre grupos de supremacistas blancos y opositores a ellos, y no estuvieron de acuerdo con la posición del mandatario de responsabilizar a ambas partes por la violencia.