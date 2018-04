Trump podría imponer a México condiciones migratorias para nuevo TLCAN

El Informador

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría requerir que México impida la migración hacia su frontera como condición para aceptar un nuevo Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN).

El mandatario reiteró su queja en el sentido de que la situación en la frontera sur se está tornando inaceptable, justificando así su llamado para construir el muro, pese a que las cifras dan cuenta en general de una caída en los flujos migratorios a través de esa frontera.

“México, cuyas leyes de migración son más duras, debe detener a gente yendo a través de México hacia Estados Unidos. Quizá tengamos que hacer esto una condición de un nuevo NAFTA. Nuestro país no puede aceptar lo que está pasando!”, dijo haciendo referencia al TLCAN por sus siglas en inglés.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, Trump indicó que frente a esta situación, “también debemos tener pronto financiamiento del muro”.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, respondió poco después por la misma vía.

“México decide su política migratoria de manera soberana, y la cooperación migratoria con Estados Unidos ocurre por así convenir a México. Sería inaceptable condicionar las renegociaciones del TLCAN a acciones migratorias. Fuera de este marco de cooperación”, afirmó.

La nueva queja del mandatario se produjo tres semanas después de que ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera con México, en respuesta a una caravana pacifista de inmigrantes centroamericanos.

