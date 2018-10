Trump amenaza con cerrar la frontera mexicana con militares

Hispan TV

El presidente estadounidense amenaza con cerrar la frontera sur y desplegar su Ejército en la zona si México no detiene el “embate” de migrantes hacia EE.UU.

A través de su cuenta en Twitter, Donald Trump ha acusado a los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador de “hacer muy poco para impedir que ese gran flujo de personas, incluidos muchos criminales, entre a EE.UU. a través de México”, en alusión a una gran “caravana” de migrantes que se dirige hacia su país desde dichos Estados centroamericanos.

El mandatario ha culpado al Partido Demócrata de esta situación por oponerse a su política de un control más duro de la frontera.

Ante este panorama, se ha dirigido a las autoridades mexicanas y ha expresado su esperanza de que el país vecino detenga a ese grupo de migrantes que se dirige hacia EE.UU. desde estos países centroamericanos, a los que había amenazado previamente con cortar su asistencia económica si no toman medidas para frenarlos.

“Además de detener todos los pagos a estos países, que parecen no tener casi control sobre su población, debo, en los términos más enérgicos, pedir a México que detenga este ataque, y si no puedo hacerlo, llamaré al Ejército de EE.UU. y cerraré nuestra frontera sur”, ha alertado el magnate republicano.

….In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught – and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018