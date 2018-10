Truenan PRI y PAN en CongresoAgs por consulta sobre Aeropuerto. “Es una encuestita”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las fracciones del PAN y del PRI en el Congreso de Aguascalientes se lanzaron en contra de la consulta para el nuevo aeropuerto que ha propuesto el presidente electo Andrés Manuel López Obrador

La controversia inició luego que la bancada del PRI, en voz de su coordinadora Elsa Amabel Landín Olivares, presentó un punto de acuerdo para pedir al equipo de transición que haga públicos los mecanismos de protección de los datos personales de los ciudadanos que participarán en la consulta. Además de una solicitud al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información para que vigile que se cumpla a cabalidad con la protección de datos. “La participación de Morena deja en duda la imparcialidad de la consulta en sí misma”, abundó Alaniz.

Posteriormente, al hacer uso de la tribuna, el panista Gustavo Alaniz de León calificó la consulta de ser “una encuestita a modo”, añadiendo que se tiene contemplado a qué autoridades debe consultarse en este caso.

Alaniz de León también censuró que los resultados apenas alcanzarían al dos por ciento de la lista nominal, lo cual subrayó no sería un margen representativo. “Es demagógico y populista. Una simulación del siguiente gobierno”.

José Manuel González Mota, coordinador de la bancada de Morena, le reviró a Alaniz manifestando que “se trata de una consulta real y pública”, además de que dijo no le costó monetariamente a la ciudadanía. También criticó a los priistas estableciendo “el PRI tuvo muchos años para hacer ese aeropuerto”.

En tanto, la diputada del PES, Aída Karina Banda Iglesias, reconoció que López Obrador aún no toma protesta del cargo de Presidente, pero hizo hincapié en que la consulta no es vinculatoria, “nosotros no podemos de exceder de las facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Congreso y no tenemos injerencia en esa situación”.

Otros legisladores como la panista Patricia García señaló que el cambio de sede del aeropuerto de Texcoco a Santa Lucía pudiera generar afectaciones “al prestigio de México en las inversiones” y aumentaría la deuda pública. Mientras Heder Guzmán opinó que “en 80 años que nos gobernó la mafia del poder nunca tomaron en cuenta al pueblo”.

Finalmente, el punto de acuerdo fue avalado por mayoría de los legisladores.