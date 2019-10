Truena alcaldesa de Aguascalientes contra recortes a municipios

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Teresa Jiménez Esquivel, alcaldesa de ésta ciudad, se unió a las exigencias de ediles del país en contra del recorte de recursos presupuestales que plantea la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos que levantar la voz. Los municipios de México queremos que se nos respete, que podamos trabajar en coordinación, pero con un respeto hacia los ayuntamientos”, aseveró.

La alcaldesa de extracción panista hizo un llamado al Ejecutivo para realizar un trabajo en conjunto con las presidencias municipales, ejemplificando que hasta alcaldías de Morena, como el caso de Hermosillo, se han visto afectadas.

“Sabemos que el Presidente quiere a México y sabemos que tenemos que hacer una alianza, pero también queremos que respeten el presupuesto y que nos vaya bien a nuestros municipios. Es momento de una reflexión”, subrayó.

Jiménez Esquivel, quien viajó a la Ciudad de México para unirse a la manifestación de alcaldes y regresó para los festejos por el aniversario de esta capital, reconoció que los ajustes pegarían en proyectos en particular de obras y seguridad pública.

“Nos quitaron 16 millones en Fortasec (Programa de Fortalecimiento para la Seguridad), 70 millones en zonas metropolitanas. Íbamos a hacer una segunda parte del puente de la salida a Zacatecas que era la principal llegada y no se va a poder concretar, aunque ya venía etiquetado”, comentó.

La edil blanquiazul no descartó pedir un préstamo al Congreso del Estado, “para hacer obra el siguiente año y resarcir lo que no nos ha llegado”.