Triunfo del PAN es “legal pero no legítimo“: Arturo Avila

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Arturo Ávila Anaya, ex candidato de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, aceptó su derrota en las votaciones del pasado domingo, aunque denunció una supuesta estafa favor de la panista Teresa Jiménez.

“Se ha legalizado el fraude. Quizá obtuvieron un triunfo legal, pero no legítimo”, resumió en conferencia de medios.

– ¿Van a impugnar? ¿Qué pruebas aportar?

– No estamos pensado en impugnar el procedimiento. Lo que se hizo, se orquestó de tal forma que se legalizan las acciones ilegales y les doy ejemplos: mi representación en casillas sólo llegó al 16 por ciento, porque a muchos los amenazaron.

El aspirante de Morena calificó a los pasados comicios como “elecciones a la antigüita”. Añadiendo que fue una votación inequitativa, manifestando que hubo compra de votos y funcionarios haciendo proselitismo.

El domingo último, el abanderado de Morena había anunciado en conferencia su presunto en triunfo en las elecciones por la alcaldía, sobre lo cual justificó que fueron datos preliminares, pero aceptó que son diferentes a los de los resultados oficiales donde Jiménez llevaría el doble de sufragios.

“Voy a criticar lo que haya que criticar y aportar cuando haya que aportar en el nuevo gobierno. Vamos a trabajar por Aguascalientes”, insistió Anaya, quien descartó que vaya a integrase como regidor en el ayuntamiento capitalino.

Acerca de si volverá a contender por un cargo de elección, el morenista aclaró que no tiene obsesión con la política. “Pero si vuelvo a competir, no me la vuelven a hacer”.

Al cierre de edición, Jiménez sumaba más de 100 mil votos, en tanto que Ávila superaba los 50 mil.