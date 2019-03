Tres semanas sin agua en el fraccionamiento San Cayetano en Ags

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- Vecinos del fraccionamiento San Cayetano denunciaron a El Clarinete que en las últimas tres semanas carecen de agua potable y pese a las quejas ante Veolia, la empresa de capital francés ignora sus llamados.

Los afectados son en particular moradores de las calles, San Agustín, San Jorge, San Francisco, San Cayetano, San Gabriel y San Jorge.

“A veces tenemos agua tres horas, pero es un chorrito que parece que se está orinando un ratón y no alcanza para lavar la ropa ni para muchas otras cosas“, dijo Juana Olmedo.

Otra más con María Loera expresó “hay días que no hay nada, a veces hay agua en ratos y cómo no cae agua al aljibe obvio que no hay nada que subir al tinaco“.

Jesús Hernández apuntó “hay quienes pueden pagar una pipa y surten, pero hay quienes no podemos“.

Así las cosas con la empresa que no resuelve el problema del servicio del vital líquido.