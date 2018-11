Trenazo en San Pancho, vuelven a nacer imprudentes

Redacción

San Francisco de los Romo, Ags.- Paramédicos policías municipales y estatales atendieron el reporte de un accidente contra el tren que dejó como saldo cuantiosos daños materiales, pero no personas lesionadas.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas, cuando en el Servicio de Emergencia 911 se recibió el reporte de que en el entronque de la carretera estatal 65 y vías se había registrado un choque, por lo cual se trasladaron al lugar.

Al llegar se encontraron con un vehículo marca Ford Topaz gris, con placas de circulación del estado, mismos que era conducido por Fernando, de 76 años de edad, quien iba acompañado por Magdalena, de 69, quienes se desplazaban en condiciones normales.

Sin embargo, al percatarse de la presencia del tren que había salido de Irapuato, con destino al norte del país, no detuvieron la marcha, por lo cual fueron impactados por la máquina 4682, que era conducida por Luis Esteban, de 42 años de edad, quien aplicó los frenos.

Al verificar los paramédicos a los conductores, confirmaron que los tripulantes presentaban lesiones menores que no ameritaron su traslado a un hospital.