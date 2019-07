Trasladan a Aguascalientes a heridos de fatal percance en Tepic

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-Gobierno del Estado de Aguascalientes informó de la última actualización sobre los lesionados de fatal percance en Tepic, informando que prácticamente todos los lesionados estarán arribando a la entidad en el transcurso de esta tarde.

•Acaban de salir de Tepic, Nay. 3 ambulancias del ISSEA con 5 pacientes más, rumbo a Aguascalientes

• 2 hombres de 44 y 53 años; 2 mujeres de 43 y 62; y un menor de 11 años

• El hombre de 44 años va en código amarillo, el resto con fracturas en extremidades y policontundidos

• 4 de ellos se trasladarán a la clínica No. 2 del IMSS; y uno más a la clínica No. 1

• En las 3 ambulancias de la Cruz Roja que salieron inicialmente, se trasladan 2 mujeres de 67 y 62 años; y 4 hombres de 14, 19, 73 y 46; de ellos, 3 arriban a la clínica 2 del IMSS, 2 a la clínica No. 1; y uno más al Hospital Hidalgo

• En total se trasladan los 10 pacientes que estaban en el IMSS y 1 más que estaba interno en el Hospital Civil de Tepic

• Ya no queda nadie hospitalizado en Nayarit, sólo la joven de 20 años que permanece en un nosocomio de Guadalajara, Jal.