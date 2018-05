Tras ser juzgado, Palazuelos revela imprecisiones en la serie de Luis Miguel

Quién

Luego de que en el cuarto capítulo de Luis Miguel, la serie se narrara que el personaje que representa a Roberto Palazuelos había informado a “El Sol” de los encuentros de su novia, Mariana Yazbek, con su ex, Alejandro González Iñárritu, el actor ha negado esta versión.

En entrevista para el diario Reforma, Palazuelos aseguró que aunque la serie está bien producida, tiene imprecisiones históricas y criticó que los productores –excusándose en que es ficción– no corroboraran la información.

“Entiendo que quieran exagerar algunos detalles, pero la historia la están contextualizando como real, en un personaje de la vida real. Entonces que se exageren las situaciones, pero que no mientan en los hechos que afectan a quienes no participaron. Eso es muy distinto (…) Eso que sucedió (en el capítulo) es totalmente falso. Ni el ‘Burro’ ni yo fuimos a la boda de Yuri. Hay demasiadas imprecisiones en la manera en la que se maneja la información. Yo no podría haber hecho los comentarios que se dan sobre Mariana porque le tenía mucho aprecio”, detalló.

Al respecto de la forma en la que se narra la relación de Luis Miguel con “Sophie” (Stephanie Salas), Palazuelos desmintió: “Ahí hubo una relación, no fue como lo pintan, él la visitaba muchísimo en su casa en San Jerónimo”.

Sobre la “maldad” con que se muestra Luisito Rey, padre del cantante, dijo: “A Luisito Rey lo ponen como el más malo de la película, y les falta retratar su aspecto carismático, te enamorabas de su personalidad. Creo que los únicos que sí se parecen del todo son Luis Miguel cuando era niño y su mamá, Marcela”, expresó.

Sobre cómo es presentado el propio Luis Miguel, Palazuelos criticó: “Lo ponen como si estuviera accesible a todos, en todo momento, y eso está muy alejado de la realidad (…) Hay que pensar que no siempre será bueno que uno mismo se produzca su propia serie pues sólo saca la bueno, y no es bueno ponerse como un santo. Es como querer parecerse al papa Francisco. A (Micky) no se le puede olvidar lo mal que se portaba”.