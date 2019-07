Tras inundación, no hubo negligencia en construcción de Auditorio Morelos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras los dictámenes para determinar qué fue lo que ocurrió en el recién remodelado Auditorio Morelos al venirse abajo algunos plafones del techo durante la pasada tromba que azotó a la ciudad de Aguascalientes el pasado 13 de julio, el rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) Francisco Javier Avelar González, descartó que haya existido negligencia o mala calidad de material en las obras del inmueble.

-No hubo entonces negligencia del constructor?

-No, no, fue lo primero que se investigó si había sido una situación de error o de negligencia por parte de la constructora y me dicen los expertos que todo está bajo las normas de protección civil, y lo que pasó fue una cometida extraordinaria de agua ese día en particular.

Explicó que en particular ese día cuando se realizaba un partido del campeonato mundial de voleibol, la cometida de lluvia fue tan grande que rebasó el sistema de drenaje que sobrepasó la capacidad provocando lo que ya todos conocen que el agua ingresara al interior del inmueble.

“Las trombas no conocen de normas, se sobrepasó el agua, se desbordó, llegó a un falso plafón e ingresó el agua al auditorio, aunque afortunadamente no hubo daños de consideración y ya se arregló el desperfecto”, finalizó.