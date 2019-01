Tras broncas en gasolineras rediseñan estrategia de vigilancia en Ags

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes rediseñó la estrategia de vigilancia en fraccionamientos y colonias de la ciudad por la falta de combustible que se tiene desde hace casi tres semanas, por lo anterior se han tenido que colocar las unidades policiales en Puntos de Vigilancia Policial donde es factible y se mantiene el patrullaje continúo en zonas de calor que marca el mapa geodelincuecial.

El Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, Comisario General, licenciado Antonio Martínez Romo señaló que por el desabasto de gasolina se han tenido que turnar las unidades policiales para cargar gasolina, aclaró que a pesar de la falta de combustible no se han elevado los índices de delitos en el municipio de la capital ya que se tiene implementados también sobrevuelos de vigilancia del helicóptero “Halcón Uno” de manera aleatoria, por lo que solo se ha registrado un mínimo retraso en la atención de los reportes que hace la ciudadanía en el C4 Municipal de Aguascalientes, ya que las unidades deben de cubrir tramos más extensos ante la falta de unidades en circulación.

Martinez Romo dijo que por instrucciones de la Alcaldesa Tere Jiménez se ha estado distribuyendo la gasolina en las unidades operativas, algunas tienen que abastecer, mientras que otro grupo de patrullas se encuentra realizando la vigilancia, por lo que no se ha descuidado el Operativo Barrio Seguro en las calles de la ciudad, “no hemos tenido el problema de alza de delitos, pero si hemos tenido mermada la operación de circular todos los días como comúnmente lo hacemos, ahora se instalan Puntos de Vigilancia Policial en los sitios donde lo podemos hacer, mientras que en las zonas consideradas de calor, seguimos realizando el patrullaje constante”.

El servidor público indicó que como resultado del patrullaje que se lleva a cabo, en el presente mes de enero se han detenido a 3,738 personas por la comisión de faltas administrativas, 208 sujetos como presuntos responsables de delitos del orden común y 5 individuos como presuntos responsables de índole federal, además se han recuperado 87 unidades de motor con reporte de robo.

“Si se ha visto vulnerado en algunos puntos la vigilancia por la falta de combustible a las unidades, en lo particular he tenido que rediseñar la forma de operación diaria con Puntos de Observación Policial para economizar el combustible y poderle brindar a la ciudadanía el servicio de seguridad y no dejarlos desprotegidos” señaló el Comisario General.

Finalmente el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes dijo que a través de estos Puntos de Vigilancia Policial, los reportes de la ciudadanía y la videovigilancia es como se ha podido solventar la falta de unidades móviles de la Policía Preventiva y Policía Vial, en espera de que el desabasto de combustible se solucione de manera inmediata para no detener la operatividad y por ende se vea vulnerada la seguridad de nuestro municipio.