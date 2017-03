Tras 100 días de gobierno de MOS no hay rumbo: Oposición

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El panista Martín Orozco Sandoval cumplió este viernes sus primeros 100 días al frente del Gobierno del estado garantizando la paz social; pero sin un rumbo claro en torno a su gestión, según comentarios recogidos de parte de representantes de los partidos de oposición.

De esta manera, el PRD considera que si bien Orozco ha traído gobernabilidad su desempeño es apenas satisfactorio, “es aprobado de panzazo”, mientras el PANAL señala que aún es poco tiempo para emitir una evaluación al desempeño del Ejecutivo, pero que no debe descuidar instancias como salud pública.

El 1 de diciembre de 2016, Martín Orozco tomó protesta como gobernador de Aguascalientes. En un acto que contó con la asistencia de la cúpula panista encabezada por su líder nacional, Ricardo Anaya, y la ex primera dama, Margarita Zavala; ambos precandidatos de su partido a la Presidencia en 2018.

La ceremonia puso fin a un controvertido letargo de Orozco, quien ya había intentado ser gobernador en las votaciones de 2010. Obtendría la victoria seis años después, pese a que el proceso fue impugnado en tribunales por la priista Lorena Martínez Rodríguez.

Primeros topes

Con el arribo de 2017, las primeras controversias de Orozco no tardaron en llegar. A comienzos de febrero, el gobernador dejó entrever supuestas irregularidades de su antecesor, el priista Carlos Lozano de la Torre, asegurando que dependencias como el Instituto de Vivienda se encontraba “quebrado”. La respuesta llegó de voz de la líder estatal del PRI, Norma Esparza Herrera, quien exigió a Orozco presentar las denuncias correspondientes y no sólo de manera mediática.

Martín Orozco también abrió un frente contra el delegado de Semarnat, Gilberto Gutiérrez, en torno al caso de la tala de árboles en los ex balnearios de Ojocaliente donde se plantea construir un centro comercial. “Ojalá se vayan con todo contra él, si ha cometido algún error”, declaró el ejecutivo el pasado 1 de marzo.

Sin embargo, en cuanto a resultados en materia de seguridad, la administración panista ya recibió su primer gol. A finales de enero, aparecieron dos ejecutados en el municipio de Cosío, al norte de la entidad. Aunque no se confirmó si los fallecidos eran originarios de Aguascalientes, el gobierno anunció reforzamiento en los límites con las entidades vecinas.

Otras promesas de campaña tardarán en cumplirse. Durante su campaña, Orozco anunció la creación de la Secretaría de la Familia que vendría a sustituir al DIF estatal. Mas el pasado 14 de febrero, el propio Orozco dijo que el proyecto se concretaría en el año 2019.

“Sin salud no hay

proyecto de vida”: PANAL

Para el diputado del Partido Nueva Alianza, Arturo Fernández Estrada, el primer centenar de días es poco tiempo para evaluar una administración.

“Yo fui alcalde (en Pabellón de Arteaga) y considero que es complicado hacer un juicio en los primeros cien días de un proyecto de gobierno. Además ahora con la austeridad que se tiene a nivel estatal por los recortes, se tiene que hacerle un exhorto para que todas las secretarías hagan el trabajo en base a la austeridad y el rumbo que quiere el gobierno”, comentó en entrevista relacionada con el tema.

– A su juicio, ¿hay que hacer relevo en alguna secretaría?

– Ahorita la verdad no pediría que haya cambios, pero sí es preocupante todo lo que es relacionado con la seguridad social, pues si no hay salud, no hay proyecto de vida para cualquier ciudadano.

Fernández Estrada descartó emitir una calificación numérica hacia el gobierno de Martín Orozco: “es difícil mencionar una evaluación del uno al diez y no declararía una calificación, pues entiendo del tema y veremos con el tiempo si es necesario hacer un cambio o sugerirlo”.

El legislador del PANAL insistió en que las principales atenciones de la gestión estatal deben enfocarse en aspectos como educación y salud, además de visualizar la obra pública donde sea “más demandante”.

“No sabemos hacia dónde va”: PRD

El actual diputado del PRD Iván Sánchez Nájera fue rival de Martín Orozco en la elección por la gubernatura de Aguascalientes. A cien días de la actual administración, define las pros y contras del ejecutivo.

“Creo que ha dado buenas señales como en el tema del transporte público, los proyectos del Hospital Hidalgo, los grandes problemas los viene apagando y eso da gobernabilidad al estado. Ello nos da buena señal, pero la gran crítica a Martín es que seguimos sin ver cuál es la identidad de este gobierno, pues no sabemos hacia dónde va”, enfatizó

Sánchez Nájera urgió a Orozco para que presente su Plan de Gobierno para este sexenio, “legalmente todavía tiene dos meses para presentarlo, pero para eso hubo foros ciudadanos que parecieron más mediáticos y a destiempo”.

– ¿Qué calificación le pondrías a estos cien días de gobierno?

– Un Panzazo. No lo podemos reprobar, ha garantizado estabilidad, pero ya necesitamos observar qué idea de estado tiene.