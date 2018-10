Transición 2018, sin información de gastos sobre actividades de AMLO

Animal Político

Ciudad de México.-A más de dos meses de haber sido declarado presidente electo, el equipo de Andrés Manuel López Obrador descarta que haya utilizado fondos de la bolsa oficial para transición 2018, pero hasta el momento no se ha informado cómo se están financiando los gastos que tanto el futuro presidente como su gabinete llevan a cabo durante de este periodo.

López Obrador y su equipo pagan boletos de avión, organizan mítines en los estados de la República, se rentan salones para la presentación de los programas de gobierno, pero hasta ahora no se conoce el reporte de esos gastos.

© Cuartoscuro Cuentas claras. López Obrador dijo en Cancún que con el dinero del fondo de transición se pagará a encuestadores del Censo del Bienestar.

A través de respuestas oficiales obtenidas a través de solicitudes de información, el Fideicomiso de Transición 2018 informó —en al menos una treintena de peticiones— que los 150 millones de pesos que conforman el fondo, que los recursos permanecen intactos.

Sueldos, rentas de inmuebles y hoteles, gasto en café, costos de traslado, gasolina, sueldo de funcionarios, choferes y seguridad privada para la casa de transición, y otros, conforman los principales incógnitas de gasto.

Los recursos derl Fondo para la Transición están etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 y se incluye dentro del Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”. Este fondo ha sido habilitado para este periodo desde el año 2000 cuando ganó Vicente Fox y en 2006 con Felipe Calderón,pero el dinero público se transparentó desde el proceso de 2012 cuando estaba por asumir , pues se configuró una para dar a conocer los gastos.

Actualmente no hay información disponible sobre los gastos que realiza AMLO y su equipo y el vocero del próximo gobierno, Jesús Ramírez Cuevasha asegurado que pronto habrá un informe.

Después de que recibió su constancia de mayoría en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ( TEPJF), López Obrador dijo que el dinero de la transición se utilizaría para su gobierno.

En su gira de agradecimiento, el presidente electo hizo un cambio y señaló que este dinero se implementará con ‘absoluta transparencia’ para el que recaba el padrón de las personas que recibirán los apoyos de los programas sociales ofrecidos por el nuevo gobierno.

‘En el caso nuestro, la mayor parte de ese fondo se está destinando a quienes están trabajando casa por casa haciendo el ‘Censo del Bienestar’. Entonces, como son muchos, miles, se está buscando el mecanismo legal para liberar esos fondos, que vamos a utilizar para pagar a los que están haciendo el censo”, detalló en una rueda de prensa en Cancún.

Por su parte, Morena niega que esté colaborando en los gastos del presidente electo y únicamente efectuó el pago de renta de la casa de transición de 130,000 pesos por 16 meses por adelantado. El contrato vence este 31 de diciembre de 2018.

El consejero presidente del INAI, Francisco Acuña Llamas, dijo en el pleno del INAI que si bien el Fideicomiso de Transición 2018 tiene vigencia determinada —mientras dure el proceso de transición—, es sujeto obligado de transparencia y los solicitantes pueden dirigir preguntas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por lo pronto, todas las respuestas otorgadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) indican que no se ha gastado ni un peso de la bolsa de 150 millones de pesos.

“Al día de la fecha los recursos asignados al Fideicomiso de Transición 2018, no han sido ejercidos, por lo que después de haber realizado una exhaustiva búsqueda de la información solicitada, no se ha localizado evidencia documental que dé respuesta a su requerimiento, por lo que resulta aplicable el Criterio 07/17, emitido por el INAI, el cual establece que en aquellos casos en que no se advierta obligación alguna de los sujetos obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa aplicable a la materia de la solicitud no es necesario que el Comité de Transparencia confirme formalmente la inexistencia de la información”, se responde en las solicitudes de información.