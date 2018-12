Trabajo, Salud y Defensa, entre las beneficiadas en el Presupuesto 2019: AMLO

El Financiero

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año entre seis y ocho dependencias, como las secretarias del Trabajo, Defensa Nacional y Salud, recibirán un aumento en sus partidas por “la situación de emergencia” que atraviesa el país.

“Todo el Gobierno va a aplicar la austeridad republicana, pero hay secretarías que, por la situación de emergencia en la que nos encontramos, deben tener más presupuesto”, dijo este jueves en conferencia de prensa.

En el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el alza en la partida presupuestaria estará dada por el apoyo que el Ejército prestará para la operación de la Guardia Nacional, un grupo que forma parte del Plan Nacional de Paz y Seguridad.

Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social verá duplicados sus recursos debido a que “es la que va a atender el programa ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ y como ese programa es prioridad (para el Gobierno), esa secretaría va a tener más presupuesto”, adelantó López Obrador.

El sector salud también será uno de los beneficiados con aumentos como parte del plan del Gobierno federal para garantizar la atención médica a la población.

“Va a tener más presupuesto el IMSS, además el sector salud va a tener más presupuesto porque se va a iniciar un plan para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos”.

López Obrador agregó que esta propuesta se extenderá por dos años y que cada seis meses, ocho estados de la República Mexicana se irán integrando al plan. En su primera etapa serán incluidos Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Otras dependencias a las que se asignarán aumentos en el Presupuesto de Egresos son la Secretaría de Bienestar, Pemex y la CFE.

El mandatario agregó que, por el contrario, 10 secretarías verán reducidas sus partidas, aunque no especificó cuáles ni en qué porcentaje.

Presupuesto se entrega este sábado a las 17:00 horas

López Obrador confirmó este jueves que enviará al Congreso el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 el próximo sábado, a las 17:00 horas.

El mandatario señaló que este jueves va a tener una reunión con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para una última revisión. “Hoy se cierra presupuesto para 2019”.

“Se necesita como dos días para la maquila, para elaborar todo el documento, los anexos, por eso hoy prácticamente se cierra la propuesta que vamos a enviar el sábado a la Cámara de Diputados”, dijo.

Agregó que se está realizando un presupuesto equilibrado y realista, para que no se tenga que acudir a créditos, aumentos o nuevos impuestos, ni subidas de tarifas en combustibles.

“Hay la garantía de que el dinero de los contribuyentes no va a ser mal usado, no se va a ir por el caño de la corrupción, no se va a utilizar para lujos, va a ser bien aplicado para que haya desarrollo en el país, que haya bienestar y sobre todo paz y tranquilidad”, indicó.