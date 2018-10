Trabajo conjunto entre GobAgs y JM para atención de la ciudadanía

Redacción

Jesús María, Ags.-Veintidós dependencias del Gobierno del Estado, en coordinación con las del Ayuntamiento de Jesús María, se instalaron en el plaza del mueble para atender demandas ciudadanas mediante el programa “Contigo al Cien” y “Miércoles Ciudadano”.

Bajo esta estrategia de “tianguis administrativo”, las instancias gubernamentales facilitaron a habitantes de este municipio trámites y servicios, así como descuentos en multas, de las cuales en su mayoría fueron resueltas al momento de la atención y las que no, se canalizaron para un puntual seguimiento.

Al respecto, el alcalde Noel Mata Atilano, refirió: “queda de manifiesto que el trabajo coordinado trae grandes beneficios para nuestra población y de continuar con esta sinergia entre los tres órdenes de gobierno, estoy seguro que podremos disminuir de manera significativa las necesidades ciudadanas”.

En este sentido, Julio César Medina Delgado, Secretario de Desarrollo Social en el Estado, indicó que previo a establecer dichas jornadas, se levantaron encuestas en tres localidades (Maravillas, Margaritas y Corral de Barracos), para conocer las principales demandas entre los habitantes, tienen como resultado la educación y servicios públicos.

Por otro lado, Jesús Martínez González, director del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes (ICTEA), dio a conocer que después de la Capital, el municipio de Jesús María es el centro con el mayor número de alumnos inscritos, destacando 188 estudiantes de tele bachilleratos quienes cuentan con una beca para estudiar el idioma inglés.

Por su parte, el director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Raúl Silva Perezchica, destacó que en esta demarcación como en el resto de los municipios, se trabajará intensamente para impulsar a los jóvenes para que no abandonen el bachillerato, pero también buscar que los adultos que no concluyeron este nivel educativo, lo hagan mediante las distintas modalidades que ofrece este instituto.

Finalmente, Mata Atilano, concluyó que referente a las jornadas del Miércoles Ciudadano, el 85 por ciento se resuelven de manera satisfactoria y el resto, son canalizadas a las instancias competentes. Asimismo, agradeció la respuesta positiva que se ha obtenido por parte de los gobiernos estatal y federal.

“Queremos que la gente tenga la confianza de acercarse con nosotros, ya que siempre buscaremos la manera de resolver sus peticiones, ya que he de reconocer que los tres órdenes de gobierno tenemos el interés de ofrecer un servicio humano, cálido y eficiente”.

Cabe hacer mención que la clausura de las jornadas Contigo Al Cien se llevará a cabo este sábado 27 de octubre a las 9:30 horas en el mismo lugar y estará encabezada por el Gobernador Martín Orozco Sandoval, quien hará entrega de apoyos a los beneficiarios.