Tortura en tiempos de Felipe Muñoz acumula 9 denuncias

Redacción

Aguascalientes, Ags. Actualmente existen 9 denuncias interpuestas por particulares víctimas de supuesta tortura en su contra durante la gestión del ex procurador del estado Felipe Muñoz Vázquez, a quien señalan como responsable.

Así lo dio a conocer el Fiscal General de Aguascalientes Jesús Figueroa Ortega, quien comentó que en estos casos se está trabajando en las respectivas investigaciones.

En torno a la recomendación que se hiciera por los casos de tortura por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en tiempos de Muñoz Vázquez, dio a conocer que no está judicializada aún la misma, debido a que dicha instancia no ha presentado la denuncia formal, por lo que hasta ahora solo se está trabajando en las hechas por particulares.

-¿Fiscal, hay una nota que habla de la salida de Felipe Muñoz de la FGR donde se habla de cierta implicación del mismo en el caso Odebrecht y de la estafa maestra, pero también se señala a Aguascalientes por la tortura, le han pedido información del funcionario?

-No, en ningún momento me han requerido información en contra de este funcionario, no tengo ninguna solicitud de información.