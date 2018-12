“Tontería” del PAN insistir en tema de Ley Anti aborto: Morena

Gilberto Valadez

Lamentable que la fracción mayoritaria del PAN insista en subir a tribuna la propuesta de Ley Anti Aborto cuando no se ha discutido ampliamente.

El diputado Heder Guzmán Espejel, vicecoordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, estableció que los panistas nunca tomaron en cuenta a expertos en salud y que sólo miran por el tema político rumbo a las campañas del siguiente año.

“Evidentemente lleva tintes políticos, sacarlo ahora y cuando está por irse el coordinador del PAN (Gustavo Báez) pero además me parece una tontería, lo digo abiertamente, y no debemos caer en ese juego”, apuntó.

La propuesta panista de blindar la vida “desde la fecundación” será analizada y votada en la sesión del próximo jueves 27 en el Congreso del Estado.

Al tratarse de una reforma constitucional, se requieren 18 votos de los 27 diputados. Cifra que Heder Guzmán considera que los panistas no tienen.

“Los momios en esta ocasión no les alcanzan”, resaltó el diputado por Morena.