Toño Arámbula gana debate de candidatos a alcalde de JM con propuestas sólidas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- José Antonio Arámbula López fue el triunfador absoluto en el debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEE) en las instalaciones de Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA), donde el candidato del PAN a la presidencia municipal de Jesús María destacó por ser el único que presentó propuestas sólidas y realistas.

Frente a sus contrincantes, Toño Arámbula demostró capacidad y experiencia, además dejó de manifiesto que su campaña se ha conducido de manera limpia, sin ataques, mentiras y propuestas falsas.

“Jesús María tiene las condiciones para dar el paso a su nueva etapa con las bases sin precedentes que los gobiernos panistas han demostrado, tengo congruencia ideológica. Tú me conoces, sabes que seré un presidente cercano de nueva cuenta y no te fallaré, tengo la experiencia, logros a la vista de todos”.

En la primera ronda, el candidato del PAN destacó que en materia de seguridad pública, “el esfuerzo municipal debe orientarse a recuperar la seguridad de manera no reactiva, sino preventiva; con enfoques en las causas que generan los delitos y combatirlos con deporte, cultura, pláticas de plan de vida, autoprotección en todas las etapas, fomento al empleo, servicios públicos, entre otras cosas».

Enfatizó en la posibilidad de llevar a cabo operativos estratégicos con un mapa delictivo, especialmente en focos rojos y zonas de riesgo con el apoyo de la tecnología y plena coordinación con las demás corporaciones de seguridad pública. Asimismo, manifestó que para los jóvenes o menores infractores frecuentes, promoverá el intercambio de multas o arresto por trabajo comunitario, así como una clínica de rehabilitación para atender el problema de adicciones.

Toño Arámbula, añadió que creará un departamento especializado para dar acompañamiento y orientación a las víctimas del delito y finalmente, mencionó que en su gobierno se adquirirán más patrullas para vigilancia, junto con la contratación de más personal, equipamiento y capacitación con los recursos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y con mayor inversión municipal para atender llamados ciudadanos.

En la ronda de “Pobreza y Desigualdad”, Toño Arámbula propuso y reforzar los comedores comunitarios que existen en el municipio; entregar a domicilio los alimentos calientes a personas de la tercera edad y reforzar la entrega de apoyos alimenticios a personas en pobreza extrema. En servicios básicos a la vivienda, propuso obras y servicios públicos humanistas y sustentables para que todos los ciudadanos cuenten con lo necesario.

En servicios de salud, agregó que actualizará el padrón de personas con discapacidad para brindar apoyos personalizados como el transporte para tener atención médica, rehabilitación y educación a las familias que más lo necesiten. También, planteó la creación de programas de detección y control de diabetes, sobrepeso y obesidad, especialmente para la tercera edad.

Para combatir el rezago educativo y empleo, dijo que desde su gobierno iimpulsará la donación de predios para construir nuevos planteles educativos, y las gestiones para que Jesús María tenga una universidad pública; “mi gobierno municipal promoverá cero deserción escolar por medio de un intenso trabajo social, por mencionar algunos”.

Por último, en el tema de servicios públicos, Antonio Arámbula López acotó que el gobierno municipal de Jesús María, habrá de responder al ritmo de crecimiento y expansión del municipio con mayor eficiencia y para lograrlo, dotará con herramientas, personal y vehículos a la Secretaría de Servicios Públicos, pues es un área fundamental de la administración.

En este sentido, aseveró que el principal reto es y será el agua, por eso trabajará para que toda la población tenga garantizado el servicio mediante la perforación de un nuevo pozo que irá acompañado por el mantenimiento de los ya existentes y el proyecto de aprovechamiento de agua de lluvia y agua tratada para cuidar este recurso que es vital para la vida humana.

Otra de los proyectos a implementar en el municipio, es la creación del Centro de Transferencia y Separación de Residuos Sólidos Urbanos, con el fin de generar ahorros y reducir el número de traslados al relleno sanitario y a su vez, mitigar impacto ambiental. Con el programa Enchúlame la Cuadra, sociedad y gobierno trabajarán de la mano para mejorar el entorno y mantenerlo en buenas condiciones.

Por último, propuso crear y fortalecer los parques familiares, también conocidos como parques de bolsillo y mejorar los camellones. Para la construcción de calles, sostuvo que se utilizará concreto absorbente en obras de pavimentación, junto con la sustitución de lámparas con tecnología led para mejorar la calidad del alumbrado público.

“Quienes no reconocen lo avanzado en el municipio en los últimos años, es porque acaban de llegar y subestiman a su gente. No hay tiempo que perder, ni para experimentar, ni para retroceder. Quien ocupa su pensamiento en expresiones fatalistas, no puede aspirar a dirigir un municipio, hoy la gente necesita ideas y ánimo ganador para ver hacia adelante, yo ofrezco propuestas realistas, de acuerdo con el presupuesto, los nuevos modelos de gobierno, la Agenda Urbana, no esquemas o ideas agotadas, obsoletas o fantasiosas. Gracias por tu confianza el próximo 2 de junio”, concluyó.