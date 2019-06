Todos somos culpables de la derrota en el PRI en Aguascalientes : Juárez

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- Aquí estamos y asumimos nuestra responsabilidad de la parte que nos corresponde, aseguró Enrique Juárez Ramírez, presidente del Comité Directivo Estatal, al informar que muy a pesar del desánimo, traición de militantes y desbandada, pudimos presentar 6 candidatas y 5 candidatos competitivos que de manera austera y entusiasta dieron la cara por el tricolor para buscar conquistar la voluntad de los ciudadanos.

Enrique Juárez, acompañado por el pleno del Comité Directivo Estatal, conformado por: Dennis Ibarra, secretaria general; Luar Ceballos de León, secretario de organización; Pilar Moreno, secretario de operación política; Angélica Flores, titular secretaría de acción electoral; Omar Mendoza, de la secretaría de finanzas, Daniel Gallegos en la secretaría de gestión social, Marco López, de la secretaría de atención a personas adultas mayores; Leti Ávila del voluntariado, Alejandro Macías, secretaría de comunicación; agradeció la confianza del electorado y la participación de nuestros candidatos.

Al reconocer de manera autocrítica que no nos favorecieron los resultados, de manera detallada explicó que desde el pasado 10 de octubre fecha de arranque del proceso electoral 2018 – 2019, cumplimos con los requerimientos legales y estatutarios para competir.

“Debemos reconocer que tuvimos caídas estrepitosas en varios municipios y principalmente en la capital, de casi 15 puntos porcentuales, en relación a la elección del año 2018, que de por si había sido una elección atípica por el fenómeno de López Obrador. Sin embargo, esto no es culpa solamente de la dirigencia estatal, es una mezcla de responsabilidades, la propia ciudadanía no salió a votar donde en la capital del estado solo el 32 % de la lista nominal salió a las urnas, hubo candidatos que no encantaron al electorado y de la marca PRI que no está en su mejor momento. Todos debemos enfrentar la responsabilidad que nos corresponde”.

El presidente Enrique Juárez, dejó en claro que a pesar de la desbandada de militantes y de la compra de liderazgos priistas en seccionales, colonias y comunidades, el PRI pudo ser competitivo en varios municipios con el esfuerzo y ayuda de todas las secretarías del Comité Estatal.

En Cosío fuimos muy competitivos con una entusiasta campaña llena de propuesta y mucho ánimo, subimos de 24.24% a 27.49%, en Asientos con una decidida participación de la organización hermana antorcha campesina, subimos de 16.44% a 16.57%; así mismo en Tepezalá estuvimos dentro de la pelea y subimos de 19.76% a 21.49%; en El Llano nos mantuvimos siempre competitivos y logramos mantener un 17.70% de la votación, en San Francisco de los Romo la ciudadanía ratificó el buen trabajo de las administraciones municipales priistas, ganando contundentemente la presidencia municipal con el 32.66% de la votación emitida en ese municipio.

“Queremos agradecer a los más de 31 mil ciudadanos en el estado de Aguascalientes que votaron por el Partido Revolucionario Institucional. Especialmente queremos hacer un amplio reconocimiento a los liderazgos priistas en las secciones, colonias, comunidades y municipios que, con su permanente promoción del voto, erradicaron ese deseo de muchos detractores de ver al PRI muerto”, afirmó.

Informó con datos duros sobre las cifras de los recursos públicos y privados utilizados por el PRI y por sus candidatas y candidatos, mismos que serán auditados por INE, el IEE, el CEN del PRI y el despacho externo que nos obliga la ley.

“No basta con vociferar de manera irresponsable y protagonista una desviación de recursos, habrá auditorias que además son públicas y los resolutivos estarán al alcance del público en general”, afirmó.

Para concluir, Enrique Juárez dijo que: en el PRI no compramos el certificado de defunción que nuestros detractores quieren vender, aún ante la adversidad.

“El PRI seguirá siendo actor político importante en la composición de todos los cabildos de los Ayuntamientos del Estado, tendremos regidores y por esa vía el partido estará presente en la toma de decisiones y contribuyendo al desarrollo de todos los municipios. el Partido Revolucionario Institucional tiene un espacio en la vida democrática de Aguascalientes y sigue siendo opción vigente para los aguascalentenses, apegados siempre a nuestros principios de democracia y justicia social”, concluyó.