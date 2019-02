Todo el peso de la ley para ex agente que ocasionó muerte de policías municipales: De Lira

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es necesario que haya justicia en el caso de los policías municipales que perdieron la vida, presuntamente a causa de una imprudencia de un ex uniformado estatal, manifestó la diputada panista Guadalupe de Lira Beltrán.

“Todo el peso de la ley para esta persona que a lo mejor no es la responsable total, pero tiene un papel importante en este escenario”, indicó.

La también presidenta de la comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado cuestionó que este suceso haya causado el fallecimiento de agentes recientemente egresados de la academia.

“Es muy lamentable la pérdida de estos policías y que haya ocurrido con elementos tan jóvenes”, reiteró.

El pasado jueves 14, tres oficiales municipales con edades entre 22 a 32 años perecieron al impactarse la unidad en que viajaban, luego que habían detectado un ex elemento estatal que aparentemente conducía en estado de ebriedad y no atendió una orden para detenerse.

Los tres policías fallecidos fueron objeto de un homenaje póstumo el sábado último, en palacio municipal.