Todavía hay mínima esperanza: Netza Ventura

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El regidor priista, Netzahualcoyotl Ventura Anaya aseguró a El Clarinete que sigue “vivo“ en la contienda interna del PRI para quedarse con la candidatura local al Distrito 16.

En entrevista con este diario digital, el edil tricolor comentó que el Tribunal Electoral del Estado le concedió su derecho de audiencia para que el Instituto Reyes Heroles en el CEN del país le otorgue la revisión del examen y sí comprueba que pasó el mismo solicitará que se retome el proceso donde buscará quedarse convencer a la mayoría de 126 delegados del PRI en la entidad para que le den su aval y quiten a Miguel Angel Juárez Frías quien actualmente es el abanderado a esa posición.

No obstante todo está supeditado a que en realidad haya pasado el examen que de entrada reprobó.

Luego de que también exigió que se le revocara la Constancia de candidato que la dirigencia del Comité Directivo Estatal mediante el Comité de Elecciones le otorgó en mazo pasado a Miguel Juárez, esa situación le fue negada por la autoridad electoral.

Así que la próxima semana se conocerá sí es que cómo él asegura pasó el examen y luego puede convencer a la mayoría de los delegados.

De entrada no lo logró, pero mientras hay vida hay esperanza, aunque sea mínima y poco probable, Ventura Anaya cree que no hay lucha que la que no se hace.