“Toda la voluntad del gobierno para apoyar a Rieleros de Aguascalientes”: MOS

Redacción

Aguascalientes, Ags.-De parte del Gobierno del Estado existe toda la voluntad para seguir apoyando económicamente al equipo Rieleros de Aguascalientes, y que este permanezca en Aguascalientes, sostuvo el Jefe del Ejecutivo, Martín Orozco Sandoval.

Cuestionado sobre si considera que el equipo se pudiera mantener en Aguascalientes, apuntó que por parte de su administras existe voluntad plena, donde lo que le aporta el estado no es una cantidad menor y así se lo han hecho saber otros homólogos suyos que cuentan con béisbol profesional en sus plazas.

Entrevistado al término de la inauguración del Campeonato Panamericano Pre-mundial de Béisbol Femenil en el Parque Alberto Romo Chávez, Orozco Sandoval dijo que esperará los tiempos y se verán los ajustes que se tengan que hacer para que el equipo se mantenga en Aguascalientes.

Inclusive, sostuvo que no retirará de la mesa el apoyo que se le otorga al club, aunque dijo que en los temas financieros de la actual administración del equipo no se meterá.

Sin embargo, advirtió que así como el estado está dispuesto a aportar al equipo recursos, aún y con la problemática presupuestal, espera que quienes estén interesados en participar en Rieleros den un plus a la afición, que es importante en Aguascalientes y que verdaderamente tengan un equipo competitivo dentro de la liga.