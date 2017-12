TJE busca 4 mil 500 mdp para obra pública en el MuniAgs en 2018

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa Teresa Jiménez Esquivel está gestionando ante la Cámara de Diputados y la federación obtener 4 mil 500 millones de pesos para realizar obras en esta capital.

Lo anterior lo dio a conocer a El Clarinete, Marco Antonio Licón Dávila, titular de la Secretaría de Obras Públicas en el ayuntamiento de esta ciudad.

En entrevista el funcionario señaló que

“Son 4 mil 500 millones de pesos para obra pública, pero ese monto es muy ambicioso pero con los mil millones de pesos que lleguen estaríamos bien pero es una gestión que año con año la alcaldesa hace, los proyectos están elaborados, las fichas ante la Secretaría de Hacienda están sometidas y esperemos que la alcaldesa nos siga apoyando con las gestiones ante la Federación“, dijo.

Acto seguido el funcionario municipal recordó que “este año la proyección de la Secretaría fue de ejercer d255 millones de pesos, más todo el recurso federal que gestionó la alcaldesa y que estamos llegando prácticamente a los 580 millones de pesos, entonces yo esperaría que llegara el doble de recursos“, comentó.

¿Entonces digamos que estarían esperando unos 800 o 900 millones de pesos para el próximo año?

-Pues nosotros vamos a aumentar la meta que teníamos de unos 800 millones de pesos a los 900, queremos recuperar lo que se dejó de hacer este año; el año que viene es un año complicado porque son tiempos de elecciones que nos van a perjudicar.

Más adelante Licón Dávila anunció que para el 2018 se tienen proyectado seguir repavimentando calles además de seguir con el bacheo.

“Sí va a haber repavimentaciones, ahorita ya estamos haciendo un estudio más minucioso de distintas vialidades en donde pretendemos meter algunas microcarpetas debido a que ya tenemos estables las superficies de rodamiento, ya están bacheadas, y ahora lo que nos corresponde es poner unas microcarpetas mientras sigue llegando el recurso de la Federación para poder hacer los cambios de concreto hidráulico al asfalto que hay actualmente, sin embargo va a haber reencarpetamiento“, expresó.

Posteriormente mencionó que “también continúa el programan de “Bacheo nocturno”, la alcaldesa lo va a mantener durante todo el año nuevamente, es un programa que la sociedad amanece ya con su calle bacheada y ya se evitan todos los problemas que ocasionamos por estar trabajando durante el día.

P= ¿Cuánto ejercieron este año?

-En la obra pública estamos sobre los 521 millones de pesos, pero estamos haciendo contratos casi para llegar a los 580 millones, esperemos que siga llegando dinero de la Federación y hasta el día último sabremos cuánto llegó.

Al concluir tocó el tema de que al ser un año electoral 2018 los recursos se traban un poco más, aunque aclaró que la obra pública no se detendrá.

“Aquí también dependemos de la Federación, del recurso que nos envíe, como es un tiempo electoral también el recurso se detiene; no sé qué hagan en tiempos electorales, yo no soy político, yo vengo de la iniciativa privada pero a lo que me han dado a entender es que es un año electoral donde también se cuida mucho este tema para evitar problemas políticos pero la alcaldesa tiene gestionados muchos recursos ante la Federación que únicamente es darles seguimiento“.