Tintes políticos detrás de falsos perfiles de “supuesto” acoso: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz, advirtió de tintes políticos detrás de falsos perfiles en redes sociales que se crearon, advirtiendo de “supuestos” caso de acoso o secuestros a jovencitas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Adelantó que ya se abrió una investigación para determinar quién está detrás de estos falsos perfiles que lo único que generan es psicosis ante la población, e indicando que algunos lo hacen de broma y algunos con otro interés para desprestigiar o chantajear.

“Además existe quien (..), no estamos seguros, puede meterle el ingrediente político para crearle a su jefa una situación de un problema y luego entrar con una solución”.

Aclaró que la autoridad toma las versiones de hechos en la medida que sean serías y se hace una investigación, donde si no hay más, simplemente no se engrandecen los problemas.

Según el funcionario no hay ninguna denuncia ni por acoso o secuestro, ante la Fiscalía, la Secretaria de Seguridad Pública y las propias autoridades de la Universidad Autónoma, exhortando a no alterar la tranquilidad de la comunidad universitaria, ni de los padres de familia y la sociedad en general.