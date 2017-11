Tïesto encabeza cartel del concierto EDC en México

Redacción

Ciudad de México.- Los DJs y productores Tiësto, Eric Prydz, Jauz y Flosstradamus son algunos de los íconos de la escena electrónica que estarán presentes en la quinta edición del Electric Daisy Carnival México 2018, a realizarse los días 24 y 25 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Luego de su presentación en 2015, el holandés Tiësto vuelve al EDC México, festival en el que el sueco Eric Prydz ofrecerá dos “shows” con un set especial bajo el alias de Cirez D.

Asimismo, el canadiense DeadMau5 reaparecerá en un EDC tras siete años, en tanto que Eric Prydz, Jauz, y Flosstradamus visitarán por primera vez el país.

A través de un comunicado, Insomniac y OCESA fueron los encargados de revelar el “line up” oficial de este evento que contará con más de 120 artistas, quienes se esparcirán por los siete escenarios que se montarán.

Above & Beyond, Abs3nt, Adam Beyer, Alok, Âme DJ, Andrew Bayer, B2B Ilan Bluestone, Andy Martin, Anoraak, ATB, Autograf (DJ Set), Baggi, BajoFuego, Barakuda, Basscon, Bassrush Experience, Bijou, Billy Kenny, Black Sun Empire B2B The Upbeats, BlackGummy, Blakks y Bonnie x Clyde, entre ellos.

Así como Boombox Cartel, Borgore, Born Dirty, Bright Lights, Bruno Martini, Burak Yeter, Cabizbajo, Chico Sonido, CID, CrisMajor, Cristoph, Dillon Francis, Fasko, Ghetto Kids, Interactive Noise, Ivan Dola, Kill The Noise, Lemarroy, Parker, Paul Woolford, Paulor, Sacha Robotti, Zombies In Miami (Live) y Zyrus 7, por mencionar algunos.

Con una producción audiovisual innovadora, juegos mecánicos, creativas instalaciones artísticas que incluyen elementos inmersivos y escenarios móviles, se espera recibir a miles de asistentes (el año pasado asistieron 195 mil personas). Los boletos ya están a la venta.