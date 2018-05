Tiene Aguascalientes “cifras alarmantes” en divorcios: Ponce

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Juan Manuel Ponce Sánchez, presidente del Poder Judicial en Aguascalientes, reconoció que se mantiene la problemática del divorcio en el estado; el cual ahora se ha ramificado en categoría como la separación Express.

“El tema más delicado en Aguascalientes sigue siendo el divorcio, ojala y pudiéramos llevar a la mesa de reconsiderar lo que está ocurriendo en el estado, porque el año pasado tuvimos cerca de cinco mil solicitudes de divorcio voluntario, aunque también es divorcio encausado o divorcio express, pero las cifras son alarmantes”, aseveró.

Ponce Sánchez ejemplificó que ahora por decisiones de la Corte, se estableció que ya ni siquiera se requiere un año para que una pareja obtenga un divorcio, lo cual ha multiplicado las desuniones civiles.

“Lo más probable es que en estos días se reforme la ley en ese sentido, y eso les da idea de que ahora la gente se puede casar un día, regresar de la luna de miel y solicitar su divorcio y luego buscar con quién casarse nuevamente”, apuntó.

El magistrado presidente del Poder Judicial adicionó que las consecuencias de una separación legal no terminan en la firma de papeles, sino en trámites para la custodia y mantenimiento de los vástagos; además de hacer un llamado a la reflexión de lo que es una unión civil.

“Es un tema complicado, no tanto porque no queramos que la gente se divorcie, sino porque a veces son actos que no se reflexionan y que afecta a terceros como los hijos y la familia extensa”.

Juan Manuel Ponce se mantendrá como magistrado presidente hasta el próximo 24 de julio.