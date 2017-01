The 1975 ofrecerá tres conciertos en México en abril

Redacción

Ciudad de México.- El año pasado fue definitivamente el año de The 1975. Su éxito global explotó de tal forma que su impacto llegó con especial fuerza al continente americano, y con gran repercusión entre las audiencias mexiacanas en específico, las cuales agotaron – en solo algunas horas – las entradas para su concierto en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México en octubre pasado. Ahora la banda confirma que debido a la abrumadora demanda de sus fans mexicanos, regresarán al país en abril próximo.

Primero la banda regresará a la Ciudad de México para tocar en el Pepsi Center WTC el 9 de abril; posteriormente se presentarán en el Patio 2 del Auditorio Telmex en Guadalajara y por último viajarán a Monterrey para dar un concierto en el Auditorio Citibanamex el 12 de abril.

La química entre la banda y su base de seguidores fue evidente durante su visita pasada por lo que Matthew Healy (cantante – guitarra), Ross MacDonald (bajo – teclado), Adam Hannc (guitarra – teclado), y George Daniel (batería) comenzaron a planear su regreso al país tan pronto como les fuera posible.

Los boletos para los tres conciertos en México estarán disponibles en Preventa Citibanamex los días 30 y 31 de enero y la Venta General comenzará el 1 de febrero de 2017 a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx y por teléfono al 53-25-9000 (CDMX); 3818-3800 (GDL) y al 8369-9000 (MTY) y en las taquillas de cada inmueble.

The 1975 son una de las bandas británicas más importantes de la última década. La banda comenzó cuando Matt, Ross Adam y George se conocieron en la escuela a las afueras de Manchester y llegaron para revitalizar la escena alternativa en 2013. En ese un año comenzó lo que Matthew Healy ha descrito como un “ascenso delirante” en la carrera de la banda, impulsado por canciones que pronto se convirtieron en himnos como ‘Chocolate’ y ‘Girls’, de su álbum debut homónimo, que se posicionó en el número uno de las listas de popularidad del Reino Unido y que ha llegado a vender más de 1 millón de copias en todo el mundo, con mil millones de “streamings” y cerca de medio millón de boletos vendidos.

Luego lanzaron “I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it” en febrero pasado cuyo primer sencillo “Love Me” ha sido descrito por Billboard como “un enérgico paso lejos del rock adolescente y amigable de su debut” y “un impresionante cambio hacia la mayoría de edad”.