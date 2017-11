“Territorio de Gigantes” no se terminará en este sexenio: IVSOP

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Gabino Arturo Barros Ávila, director general del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), precisó que la auditoría interna por la que está pasando su dependencia no está generando grandes observaciones, por lo que no habrá denuncias al respecto. “La administración pasada hizo muy poco, apenas 770 casas nuevas, tal vez porque no tuvieron los recursos y la disponibilidad necesarias”, apuntó.

Por otro lado, avisó que es bastante probable que el proyecto Territorio de Gigantes pase a gestionarse hasta la próxima administración, explicando que para 2018 solo se podrá hacer el retiro de las líneas de alta tensión con los 250 millones de peso que están disponibles en un fideicomiso especial para este motivo.

Reiteró que se trata de un proyecto importante, pero que no estará listo antes del mediano plazo. “Por lo pronto, el próximo año se liberarán 46 hectáreas, de las cuales el 47% será destinado a vivienda”, dijo.

Después de esto, comentó que deberán hacerse estrategias para que pueda comenzar a planearse desde un sentido urbanístico, recordando que el proyecto original incluye 4400 viviendas más equipamiento desde museos, edificios públicos y un teatro. “Podría haber cambios en ese planteamiento, debido a que se abre la posibilidad de construir diversos tipos de vivienda”, concluyó.