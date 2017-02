Terrible plaga

El Música

Aguascalientes, Ags.- Con dinero baila el perro y a la mayoría de los políticos les encanta ese tipo de danza, ahora bajo la lupa está el ex alcalde capitalino, Juan Antonio Martín del Campo de quien varias fuentes municipales nos aseguran que a escasos 3 días de salir otorgó los permisos necesarios y claro que no fue gratis a la empresa Imagen Visión con sede en Nuevo León para que cometiera el ecocidio del sábado pasado.

Tres sujetos cortaron poco más de sesenta mezquites pese a que un juez federal otorgó un amparo para evitar precisamente esa acción.

Hay que señalar que el flamante delegado federal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Luis Fernando Muñoz literalmente se hizo tontito, y no envió a personal de su dependencia a resguardar la zona provisionalmente protegida que se ubica a un costado de la Plaza Espacio (donde hace unos años también se cometió otro ecocidio cuando gobernaba el municipio su madrina, Lorena Martínez).

Ahora que tiene el sartén por el mango cometió omisión y el señor que estudio derecho simplemente se hizo que la virgen le habló.

Ahora si Toño Martín del Campo en sus más húmedos sueños, ser gobernador y antes senador, tendrá que enfrentar el escrutinio ciudadano y responder el porque de esta situación.

Mucha gente se preocupa porque hay largas temporadas de estiaje y porque hace mucho calor en Aguascalientes, la respuesta es porque van creciendo las planchas de cemento y cada vez hay menos zonas boscosas.

Curiosamente y digo curiosamente porque ni el Municipio capital, ni el gobierno del estado y mucho menos la federación han declarado como zona protegida y expropiado el predio de La Pona, pero lo que sí se ha repetido con cada vez más frecuencia son los incendios forestales en ese lugar que el último pulmón de esta ciudad.

Ahí se las dejamos, esperemos que la ciudadanía se fije y tome nota de esta situación para que en los años sucesivos que varios personajes políticos aquí nombrados busquen el voto, los boten mucho a la tostada.

No se olvide al mercenario Sergio Augusto López Ramírez, el 4 veces diputado plurinominal que reconoció cínicamente que cobró 9 años sin dar clases y ahora el doble discurso el ex hijo putativo de el eterno líder del PVEM en Aguascalientes, es el delegado, Gilberto Gutiérrez Gutiérrez, delegado de la Semarnat que también le hizo al ensarapado y no aplica la ley.

Otra que brilló por su ausencia es la “ecologista“ Enriqueta Medellín que “curiosamente“ también fue “asesora“ del Ayuntamiento capitalino en al menos las últimas 4 administraciones pero que también se reveló fue una de las que dio su consentimiento incluso con firma para que talaran los cientos de árboles en el otrora balneario Ojo Caliente.

En fin pura doble moral, pero muchos embarrados y rayados. O lo que es lo mismo, pura corrupción.