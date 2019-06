Tercera instancia supervisará entrega recepción en MuniAgs, confirma Rodríguez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Habría una instancia externa que supervise el proceso de entrega recepción de la actual administración municipal que finaliza en octubre, pero cuya titular se reelegirá por otros dos años.

Miriam Rodríguez Tiscareño, alcaldesa de Aguascalientes en funciones, negó que ella vaya a encabezar ese procedimiento; aunque también descartó que el Ayuntamiento pueda realizar una auto entrega.

“Tendrá que haber un tercero para que se le entregué a ese tercero y posteriormente le vuelve a entregar a la siguiente administración. A mí me va a tocar entregarle a la alcaldesa con licencia”, estableció Rodríguez en entrevista.

La panista Teresa Jiménez aseguró la reelección en el cargo por otros dos años, un hecho inédito en la historia moderna del municipio. Actualmente tiene licencia pues compitió en el proceso electoral que fue votado a principios de mes.

Rodríguez Tiscareño, quien encabeza el ayuntamiento desde abril pasado, dijo que por ahora no hay fecha para que Jiménez retome el cargo.

“La última palabra ella la tiene. Yo hablé con ella para felicitarla por su triunfo, pero no tocamos el tema”.

Miriam Rodríguez, quien antes se desempeñaba como jefa de la oficina ejecutiva del municipio, rechazó adelantar si volverá al mismo puesto o tendría otra responsabilidad.

– ¿Usted sigue en la administración?

– No sabemos. Yo espero que sí.