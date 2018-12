“Tengo más pantalones que tú”: Guzmán a Sergio Augusto

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Los diputados locales Heder Guzmán Espejel, de Morena, y Sergio Augusto López Ramírez, del Partido Verde, sostuvieron un enfrentamiento verbal durante la sesión de este jueves en el Congreso del Estado con motivo de la discusión de la llamada Ley Anti Aborto promovida por la bancada del PAN.

Lo anterior, después de que Guzmán Espejel leyó ante el pleno un posicionamiento en contra del dictamen de cambios a la Constitución, mismo que calificó de “disparate jurídico” y pidió respetar el derecho de decisión de las mujeres.

Enseguida, López Ramírez subió a tribuna y criticó al diputado de Morena por haber leído el posicionamiento, “lo cual indica que no se preparó bien”. En contraparte, el legislador del Verde avaló la postura panista y se declaró “a favor de la vida”.

Heder Guzmán pidió entonces la palabra “por alusiones personales”, misma que le fue negada en reiteradas ocasiones por la panista Paloma Amézquita, presidenta de la mesa directiva, afirmando que estas alusiones no existieron. Entonces, sin el visto bueno de Amézquita, el de Morena subió a la tribuna y le recriminó a López por sus críticas, concluyendo “no tengo la preparación que usted tiene, pero tengo más pantalones”.

A la discusión se unió el diputado del PRD, Jorge Saucedo Gaytán, quien cuestionó a Sergio Augusto por “defender la vida”, mientras a nivel nacional el Partido Verde ha promovido la pena de muerte. A lo cual el ecologista descartó responder.

El dictamen de blindar la vida “desde la fecundación” no obtuvo el número de 18 votos necesarios para convertirse en ley.