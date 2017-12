“Tengo la conciencia tranquila por mi gestión en Jesús María“: Arámbula

Gilberto Valadez

El panista Antonio Arámbula López, ex alcalde de Jesús María, descartó haber recibido alguna petición para aclarar finanzas correspondientes a su gestión, donde en el último año se calcularon supuestas irregularidades por más de 18 millones de pesos.

“No me han llamado, no me han dicho nada, no se me ha notificado nada. Sigo esperando”, declaró, entrevistado sobre el tema.

El pasado 13 de noviembre, el Congreso del Estado en base a un informe del Órgano de Fiscalización, reveló anomalías en cuentas de las pasadas administraciones municipales del año 2016. En el caso del ayuntamiento conurbado, que dirigió Arámbula López, se establecieron 15 millones de pesos referentes a la gestión y otros 3.3 del organismo municipal del agua.

Aunque el documento ya fue avalado en el Poder Legislativo, falta que lo haga la contraloría del ayuntamiento de Jesús María, sobre lo cual el ex alcalde se dijo abierto a participar en cualquier aclaración.

“Por supuesto que estoy abierto, habrá que aclarar lo que haya que aclarar. Yo tengo la conciencia tranquila, pudimos haber tenido errores u omisiones administrativas y que se puedan subsanar, pero todo el dinero se manejó con absoluta honestidad”, insistió.

– Si se te señalara, ¿estarías abierto a cooperar?

– Por supuesto, de hecho estoy esperando que lleguen las cuentas y que se me notifique antes de que termine el año.

Actual secretario de Administración del Municipio de Aguascalientes, donde habría habido irregularidades por más de 160 millones en la pasada gestión del panista Antonio Martín del Campo, Arámbula recalcó que tampoco se tiene un aviso oficial.

“Estamos esperando que el Congreso se tome su tiempo y nos lo haga saber. No se cuántos días tenga para notificar, pero no ha llegado. Siempre se puede hablar de desvíos y puede que sean aclaraciones, yo me esperaría hasta que llegara para ver cómo podemos hacer para que no haya esas observaciones el próximo año”, comentó.